Calcio femminile, Serie A: Roma, Juventus e Milan chiudono con una vittoria la prima fase (Di domenica 26 febbraio 2023) Calato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Si è tenuto l’ultimo weekend della prima fase, che precederà la post season. Sarà pubblicato martedì 28 febbraio alle ore 12.30, sul sito della FIGC e sui canali social della Divisione Calcio femminile, il calendario della poule scudetto e della poule salvezza del campionato, al via nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 marzo. Roma, Juventus, Fiorentina, Inter e Milan si contenderanno il titolo e il secondo posto di qualificazione alla Champions League, mentre Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria cercheranno di evitare la retrocessione e il penultimo posto che costringerà la quarta della poule salvezza a disputare lo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Calato il sipario sulla 18ª giornata del campionato didiA. Si è tenuto l’ultimo weekend della, che precederà la post season. Sarà pubblicato martedì 28 febbraio alle ore 12.30, sul sito della FIGC e sui canali social della Divisione, il calendario della poule scudetto e della poule salvezza del campionato, al via nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 marzo., Fiorentina, Inter esi contenderanno il titolo e il secondo posto di qualificazione alla Champions League, mentre Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria cercheranno di evitare la retrocessione e il penultimo posto che costringerà la quarta della poule salvezza a disputare lo ...

