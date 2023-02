Calcio | Bologna ancora fatale per l' Inter | perde 1-0 e il Napoli vola a +18

(Di domenica 26 febbraio 2023), 26 feb. - (Adnkronos) - Dopo aver lasciato auna grossa fetta dello scudetto della passata stagione, l'inciampaal Dall'Ara e vede ilallontanarsidi più in vetta alla classifica, dove ora ha 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. I rossoblù si impongono grazie ad un gol di Orsolini al 31' della ripresa ben lanciato da Schouten, dopo un match che vede tante occasioni per entrambe le squadre nel corso dei novanta minuti. La squadra di Motta va vicina al gol con Barrow e Soriano, quella di Inzaghi con Lautaro, Lukaku e Dzeko. In classifica l'resta seconda a quota 47, ilsale al settimo posto con 35 punti.

Finale di primo tempo, dopo la sfuriata nerazzurra, all'insegna del: Cambiaso richiama in causa Onana e Orsolini per due volte, la seconda su punizione dalla sua mattonella, sparacchia sul ...Per illa rete decisiva è di Orsolini, migliore in campo, bene anche Cambiaso e Lucumì.

Il centrocampista rossoblù: "Con l'Inter si può ripetere la partita dello scorso anno. Mi manca il sorriso di Sinisa"