Calcio: Atalanta ko 2-0, terza vittoria di fila per il Milan e aggancio all'Inter al 2° posto (Di domenica 26 febbraio 2023) Milano, 26 feb. - (Adnkronos) - Il Milan con una gara attenta e cinica batte l'Atalanta a San Siro 2-0, conquista la terza vittoria di fila in Serie A e raggiunge l'Inter a quota 47 al 2° posto in classifica, a 18 punti dal Napoli capolista. Gli orobici sono invece sesti a quota 41. Primi 45' di grande intensità della squadra di Pioli che parte subito forte e crea due occasioni con Giroud. La squadra bergamasca non riesce a reagire e fatica a creare pericoli dalle parti di Maignan. Il pressing rossonero è feroce e Theo Hernandez (complice la determinante deviazione di Musso) porta in vantaggio i rossoneri con una conclusione al volo dalla lunga distanza al 26'. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con Leao che manda alto da buona posizione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023)o, 26 feb. - (Adnkronos) - Ilcon una gara attenta e cinica batte l'a San Siro 2-0, conquista ladiin Serie A e raggiunge l'a quota 47 al 2°in classifica, a 18 punti dal Napoli capolista. Gli orobici sono invece sesti a quota 41. Primi 45' di grande intensità della squadra di Pioli che parte subito forte e crea due occasioni con Giroud. La squadra bergamasca non riesce a reagire e fatica a creare pericoli dalle parti di Maignan. Il pressing rossonero è feroce e Theo Hernandez (complice la determinante deviazione di Musso) porta in vantaggio i rossoneri con una conclusione al volo dalla lunga distanza al 26'. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con Leao che manda alto da buona posizione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenz… - sportface2016 : #MilanAtalanta, curiosa statistica nel primo tempo: zero tiri in porta, un gol - sportmediaset : San Siro, destinazione Europa: Pioli e Gasp si giocano il posto in Champions #Sportmediaset #Milan-Atalanta… - RussianMike31 : RT @olimpico74: #MilanAtalanta lezione di calcio del #Milan all #Atalanta che non ha mai tirato in porta. - TMW_radio : Il #Milan è tornato. La squadra di #Pioli domina l'#Atalanta e aggancia l'#Inter al secondo posto. Le pagelle di… -