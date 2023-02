' Cadaveri galleggiavano ovunque | anche un bimbo di 7 anni Abbiamo provato a salvarlo ma non ci siamo riusciti'

(Di domenica 26 febbraio 2023) La tragedia dei migranti a Crotone ha sconvolto l'Europa: il bilancio momentaneo è di 59 morti e 80 superstiti, ma è solo provvisorio perché le vittime potrebbero essere molte di più . E da chi è in ...

E da chi è in prima linea arrivano testimonianze choc: 'Quando siamo arrivati sul punto del naufragio abbiamo vistocheovunque ed abbiamo soccorso due uomini che tenevano in ...Nessuno volle pubblicare quelle immagini come nessuno volle vedere ichesulla Senna. De Gaulle fu messo al corrente della realtà dei fatti solo 10 giorni dopo. Rispose con una ...

