Cadavere in mare con una corda stretta al collo (Di domenica 26 febbraio 2023) Inquietante ritrovamento nel Napoletano: il Cadavere di un uomo con una corda attorno al corpo è stato individuato da alcuni pescatori Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Inquietante ritrovamento nel Napoletano: ildi un uomo con unaattorno al corpo è stato individuato da alcuni pescatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaserasolounTG : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Cadavere in mare con una corda al collo, forse strangolato e poi gettato in acqua - corrmezzogiorno : #Napoli Cadavere in mare con una corda al collo, forse strangolato e poi gettato in acqua - ottopagine : Tragedia in mare: ritrovato uomo morto legato ad un masso #TorreAnnunziata - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Giallo a Torre Annunziata (Napoli), cadavere con corda al collo trovato in mare #napoli #mistero #torreannunziata #26… - lucabattanta : RT @MediasetTgcom24: Giallo a Torre Annunziata (Napoli), cadavere con corda al collo trovato in mare #napoli #mistero #torreannunziata #26… -