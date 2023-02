Buona educazione: perché è di moda sui social (Di domenica 26 febbraio 2023) La super esperta Elisa Motterle racconta i segreti del bon ton e dell'inaspettato riscontro ottenuto sulle piattaforme Leggi su wired (Di domenica 26 febbraio 2023) La super esperta Elisa Motterle racconta i segreti del bon ton e dell'inaspettato riscontro ottenuto sulle piattaforme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaloBalbo11 : @aledeluxx @simolar1984 Alessio bravo ! La maniacalità dilagante ha cancellato anche la buona educazione........ - Castelluc6Mari1 : @Bi_AL_tp Non é stupore,é scelta di modi e momenti che non rientrano nella buona educazione e rispetto del posto. - valenspina84 : RT @_dEbH_: Venire da una buona famiglia non vuol dire avere soldi, venire da una buona famiglia è quando ti insegnano l’educazione, il… - whiskychim : santo cielo vi pare normale una cosa del genere? insegnate il rispetto, la pazienza e la buona educazione ai vostri… - mspagnoletto : @matteo_barto87 Un #individuo, per crescere in modo #sano, deve fin dalla prima #infanzia, ricevere dalla propria… -