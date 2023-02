(Di domenica 26 febbraio 2023)delMonacoBerlino nel big match della22 di. I bavaresi staccano i capitolini e mantengono la vetta della classifica assieme al Borussia Dortmund, sorpasso del Lipsia al Friburgo in quarta posizione. Tornano a vincere Wolfsburg e Schalke, momento difficile per Hoffenheim e Bochum.22:-Union 3-0, Hoffenheim-Dortmund 0-1, Friburgo-Leverkusen 1-1 Nella sfida più delicata ilMonaco non sbaglia: 3-0Berlino e terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato. I capitolini, invece, si fermano dopo nove risultati utili fra tutte le competizioni e subiscono la prima sconfitta del 2023. A sbloccare il match è Choupo-Moting al 31’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Bundesliga, giornata 22: lezione del Bayern all'Union #BayerLeverkusen #BayernMonaco #BorussiaDortmund… - sportli26181512 : Friburgo-Bayer Leverkusen 1-1: video, gol e highlights: Friburgo e Leverkusen pareggiano nella 22esima giornata di… - sportli26181512 : Bundesliga LIVE alle 15:30 il Friburgo, a seguire il big match Bayern-Union: Giornata 22 della Bundesliga che dirà… - zamborey : ???????? @Bundesliga_DE 22^ Giornata #Game of 15.30 #RBLSGE #KOEWOB #SVWBOC #Bundesliga #Germany #Fussball #Leipzig… - sportli26181512 : Bundesliga, LIVE dalle 15.30. Dortmund all'assalto della vetta, Lipsia-Eintracht per la Champions: Il largo success… -

E' festa per il Bayern Monaco, che nel big match della 22/adellane segna tre all'Union Berlino, chiudendo la pratica già nel primo tempo, grazie ai centri di Choupo Moting, Coman e Musiala. Nella ripresa amministra il risultato evitando ...Come vedere la Serie A su Sky e NOW Su Sky e NOW puoi vedere ogni3 partite di Serie A ... una per ogni girone), le migliori partite di Premier League,e Ligue 1. Se hai la ...

Bundesliga: risultati, marcatori e classifica della 22ª giornata Sportpress24.com

Bundesliga, la classifica aggiornata: torna il Bayern, scende il Friburgo Calcio in Pillole

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 22ª giornata 24-25 ... StadioSport.it

Bundesliga, il programma completo della 22^ giornata Sportitalia

Bundesliga: il Bayern regola 3-0 l’Union e torna in vetta con il Dortmund - Sportmediaset Sport Mediaset

Friburgo-Bayer Leverkusen: dove seguire il Streaming GRATIS e in Diretta LIVE il match della 22ª giornata di Bundesliga ...Oggi Jamal Musiala compie 20 anni. Il suo Bayern sarà impegnato in casa, nello scontro diretto con l’Union Berlino e lui dovrebbe far parte dell’undici di partenza, a differenza dell’ultimo turno dove ...