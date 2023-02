“Bullet Train” arriva in prima tv su Sky e inaugura il canale a tema Brad Pitt

(Di domenica 26 febbraio 2023)intv l’avvincente action-comedy, cheildedicato al Premio Oscar. La pellicolaa pochi mesi di distanza dall’uscita in sala e vanta un cast stellare, capitanato proprio dal sex symbol hollywoodiano. Diretto da David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious – Hobbs & Shaw),è basato sul romanzo di K?tar? Isaka I sette killer dello Shinkansen. La action-comedy vede nel cast, assieme a, anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock. © 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG ...

badtasteit : Bullet Train è un film nel quale ogni elemento è importante, anche se non si capisce perché fino all'ultimo momento…

... i migliori film di Febbraio 2023 TOILET " 5 febbraio KOZA NOSTRA " 8 febbraio IL SIGNORE DELLE FORMICHE " 13 febbraio IO SONO L'ABISSO " 20 febbraio" 27 febbraio NOW: i migliori film ...... a causa di un non meglio definito 'litigio con il co - protagonista della serie', presumibilmente Bryan Tyree Henry, star di Atlanta enominata agli Oscar 2023 come miglior attore ...

