"Bugie e omissioni": il discorso che distrugge la favola dell'auto elettrica (Di domenica 26 febbraio 2023) È stato un vero e proprio smacco, quello avvenuto al Parlamento Europeo, da parte dell'eurodeputato della Lega Alessandro Panza. Il nocciolo della questione è il divieto imposto, con il via libera anche del Pe avvenuto pochi giorni fa, del divieto alla vendita delle macchine a benzina e diesel a partire del 2035. Proprio sulle colonne di nicolaporro.it, qualche settimana fa, segnalavamo il caso particolare della California, Stato federale tra i principali paladini dell'economia "green" e fondata sull'elettrico; eppure, un nuovo report di un gruppo di accademici americani aveva dimostrato l'esatto opposto: non è vero che l'automobile elettrica inquini di meno. O meglio, non è vero che tali veicoli non abbiano emissioni-zero e non siano assolutamente non inquinanti, a cominciare dall'utilizzo di metalli e terre rare, per finire con la costruzione della rete distributiva ...

