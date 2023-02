Brexit | von der Leyen a Londra da Sunak

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 febbraio 2023) BRUXELLES – “Oggi la Presidente della commissione europea Ursula von dere il Primo Ministro del Regno Unito Rishihanno concordato di continuare a lavorare di persona per trovare soluzioni pratiche e condivise per la serie di sfide complesse legate al Protocollo sull’Irlanda e sull’Irlanda del Nord. La Presidente von derincontrerà quindi il Primo Ministro nel Regno Unito domani”. Così in una dichiarazione congiunta viene annunciato il dialogo ai massimi livelli tra Ue e Regno Unito per un accordo sul Protocollo che regola questioni doganali e di immigrazione tra Irlanda del Nord e Regno Unito. L'articolo L'Opinionista.