Boxe | quattro azzurri sul podio al Torneo Strandja | Lizzi secondo | Serra 3° con Carini e Nicoli

(Di domenica 26 febbraio 2023)italiani sono saliti sulalInternazionale, kermesse pugilistica andata in scena a Sòfia (Bulgaria). Vincenzoha chiuso alposto nella categoria di peso fino a 86 kg, dopo non essersi presentato sul ring per la finale contro l’uzbeko Abullaev a causa di un infortunio. Terzo posto per Federicotra i 54 kg, sconfitto in semifinale dall’uzbeko Mirzhakailov. Terzi posti anche per Angelae Rebecca, sconfitte in semifinale rispettivamente dalla tedesca Muller tra le 66 kg e dalla brasiliana Ferreira tra le 60 kg. Foto: FPI