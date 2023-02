Boss evaso dal carcere a Nuoro, il M5S vuole presentare un’interrogazione a Nordio e Piantedosi (Di domenica 26 febbraio 2023) È Marco Raduano il Boss evaso dal carcere Badu ‘e Carros di Nuoro nella giornata di sabato 25 febbraio calandosi con le lenzuola dal braccio di massima sicurezza della struttura. Il detenuto pugliese di 39 anni, noto come “Pallone”, è originario di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ed è ricercato in tutta la Sardegna. Nella Regione, infatti, sono stati allestiti posti di blocco nelle strade principali e secondarie, nei porti e negli aeroporti. Boss evaso dal carcere a Nuoro: il video della fuga diventa virale L’evasione del Boss del clan dei Montanari della mafia garganica è stata accertata intorno alle ore 19:00 di sabato 25 ma la fuga del detenuto, immortalata in un video divenuto virale sui social, risale alle ore 17:00 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) È Marco Raduano ildalBadu ‘e Carros dinella giornata di sabato 25 febbraio calandosi con le lenzuola dal braccio di massima sicurezza della struttura. Il detenuto pugliese di 39 anni, noto come “Pallone”, è originario di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ed è ricercato in tutta la Sardegna. Nella Regione, infatti, sono stati allestiti posti di blocco nelle strade principali e secondarie, nei porti e negli aeroporti.dal: il video della fuga diventa virale L’evasione deldel clan dei Montanari della mafia garganica è stata accertata intorno alle ore 19:00 di sabato 25 ma la fuga del detenuto, immortalata in un video divenuto virale sui social, risale alle ore 17:00 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava… - infoitinterno : Boss del Gargano evaso dal carcere, Uilpa: «Nella sala operativa non c'era nessuno» - silay_yalis : @ComitatoCentra1 Ma per per il boss evaso con non calanche dal carcere di Nuoro, il trio mondezza ha detto qualcosa… - bepperoca : RT @LaGazzettaWeb: Boss del Gargano evaso dal carcere, Uilpa: «Nella sala operativa non c'era nessuno» - LaGazzettaWeb : Boss del Gargano evaso dal carcere, Uilpa: «Nella sala operativa non c'era nessuno» -