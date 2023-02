Borse di lusso: più sono rovinate, più le vogliamo (Di domenica 26 febbraio 2023) Bistrattate, malridotte, ma molto amate. Non c'è niente di più affascinante di una borsa di lusso rovinata, quasi distrutta. Negli anni Duemila ce lo avevano mostrato le sorelle Olsen, ora la Gen Z si fa portavoce del trend, tra Tiktok, retail di second hand e una Birkin misteriosamente attaccata da un machete Leggi su vanityfair (Di domenica 26 febbraio 2023) Bistrattate, malridotte, ma molto amate. Non c'è niente di più affascinante di una borsa dirovinata, quasi distrutta. Negli anni Duemila ce lo avevano mostrato le sorelle Olsen, ora la Gen Z si fa portavoce del trend, tra Tiktok, retail di second hand e una Birkin misteriosamente attaccata da un machete

