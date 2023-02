(Di domenica 26 febbraio 2023) Caduta di alberi, viabilità interrotta in alcune strade a causa degli oggetti trascinati sulla strada, a, tettoie e recinzioni crollate, gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoDales20 : La bora ha cacciato l'odioso nebbione che da giorni opprimeva Trieste!!! - FGuardiella : Bora a Trieste e nell'Isontino, decine di chiamate soccorso - beabella68 : Piccolissimo assaggio di bora, magari più tardi anche con il mare. Buona domenica #bora #Trieste - 76Celisa : RT @marcocavallo_73: 'Io c’ero, in quel lontano mattino #25febbraio1973. Quando contro i #muri del #manicomio di #Trieste ululava il vento… - il_piccolo : Bora e freddo, a Trieste previste raffiche forti almeno fino a martedì -

... viabilità interrotta in alcune strade a causa degli oggetti trascinati sulla strada, a, ...del Friuli Venezia Giulia aveva annunciato ieri con una allerta meteo gialla l'arrivo della. ...Domenica 26 : Sulla costa soffieràforte, anche molto forte ae sul Carso con raffiche anche oltre i 100 km/h. In pianura e sulla zona montana vento da moderato a sostenuto da nord - est,...

Fvg, rischio valanghe sui monti, bora forte in arrivo a Trieste ilgazzettino.it

Bora a Trieste e nell'Isontino, decine di chiamate soccorso - Friuli V. G. Agenzia ANSA

Bora a Trieste e nell'Isontino, decine di chiamate soccorso - Cronaca Agenzia ANSA

Bora a Trieste e nell'Isontino, decine di chiamate soccorso Giornale di Brescia

Arriva la Bora, allerta gialla a Trieste e sulla Costa Il Friuli

Caduta di alberi, viabilità interrotta in alcune strade a causa degli oggetti trascinati sulla strada, a Trieste, tettoie e recinzioni crollate, gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, barri ...Dalle 23 di ieri alle 8 di oggi sono state 30 le chiamate pervenute al Numero unico di emergenza Nue112 per richieste di soccorso tecnico riconducibili al forte vento per alberi e pali caduti su strad ...