Bonus vacanze, contributo oltre i mille euro: a chi spetta e cosa fare per ottenerlo (Di domenica 26 febbraio 2023) Ottime notizie in vista dell’estate: confermato anche per il 2023 l’erogazione del Bonus vacanze, il contributo è di oltre mille euro. Con il nuovo bando Estate INPSieme Senior 2023, è possibile ottenere un contributo fino a 1.400 euro. Vediamo a chi spetta il Bonus e cosa bisogna fare per ottenerlo. Anche per il 2023 sarà erogato il Bonus vacanze- (foto Ansa)- IlovetradingForse il caldo torrido ci affliggerà anche la prossima estate, ma dall’Inps arriva una buona notizia: è stato confermato anche per il 2023 il Bonus vacanze. Il Bonus consiste in un contributo ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 febbraio 2023) Ottime notizie in vista dell’estate: confermato anche per il 2023 l’erogazione del, ilè di. Con il nuovo bando Estate INPSieme Senior 2023, è possibile ottenere unfino a 1.400. Vediamo a chiilbisognaper. Anche per il 2023 sarà erogato il- (foto Ansa)- IlovetradingForse il caldo torrido ci affliggerà anche la prossima estate, ma dall’Inps arriva una buona notizia: è stato confermato anche per il 2023 il. Ilconsiste in un...

