Bonaccini-Schlein, scontro su De Luca. Oggi gazebo aperti per le primarie (Di domenica 26 febbraio 2023) L'apertura di Stefano Bonaccini al terzo mandato di Vincenzo De Luca come presidente della Regione Campania innesca l'ultima polemica interna al Partito democratico. «Il tema è legato a leggi che ci possono essere; e se ci sono, in democrazia, allora lo si può fare, poi sono i cittadini a decidere se uno può continuare a fare il presidente» ha detto il governatore dell'Emilia Romagna durante la chiusura della sua campagna elettorale a Città della Scienza a Napoli. Un endorsement piuttosto scontato visto che il figlio di De Luca, Piero, è il responsabile delle iniziative e del programma del Mezzogiorno della mozione Bonaccini. A stretto giro risponde la Schlein dal palco dell'EcoTeatro di Milano: «Mi chiedo se sia questa l'idea di rinnovamento di Stefano Bonaccini. Nuovo gruppo ...

