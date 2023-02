Bonaccini o Schlein: è il giorno delle primarie Pd. Zanda: “Votiamo con un metodo bizzarro” (Di domenica 26 febbraio 2023) “I gazebo (delle primarie Pd) sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione. Lo scrive il segretario uscente del Pd Enrico Letta su Twitter. Questa sera il Partito democratico avrà dunque il nome del suo nuovo segretario. La sfida delle primarie per la successione di Enrico Letta è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Ma sul sistema di voto sono tutti d’accordo. Va cambiato. In un’intervista a Repubblica l’ex tesoriere Pd, Luigi Zanda ribadisce: “Come hanno già detto Bonaccini e Schlein bisogna modificare le regole. Sei mesi per fare un congresso sono un’enormità e le primarie devono servire per selezionare i candidati alla guida ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 febbraio 2023) “I gazebo (Pd) sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione. Lo scrive il segretario uscente del Pd Enrico Letta su Twitter. Questa sera il Partito democratico avrà dunque il nome del suo nuovo segretario. La sfidaper la successione di Enrico Letta è tra Stefanoe Elly. Ma sul sistema di voto sono tutti d’accordo. Va cambiato. In un’intervista a Repubblica l’ex tesoriere Pd, Luigiribadisce: “Come hanno già dettobisogna modificare le regole. Sei mesi per fare un congresso sono un’enormità e ledevono servire per selezionare i candidati alla guida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Stefano #Bonaccini: 'Sarei io il vecchio #PD? L’apparato dei perdenti appoggia Elly #Schlein' (QN) @ultimora_pol - ultimora_pol : Primarie #PD - Programmi a Confronto Ambiente #Bonaccini: No nucleare ma sì alla ricerca - Più energie rinnovabil… - fanpage : Domani 26 febbraio gli elettori sono chiamati a votare per le primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario. Ab… - SecolodItalia1 : Bonaccini o Schlein: è il giorno delle primarie Pd. Zanda: “Votiamo con un metodo bizzarro” - Tommasocerno : RT @lidentita: ?? Schlein ci prova. Il giorno della verità contro Bonaccini ?? Non votare Antonio. Il mio editoriale ?? La.guerra, le piazze… -