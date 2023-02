Bonaccini ha votato a Campogalliano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfuoriuscito : RT @confundustria: Bonaccini 'sono 10 anni che un esponente del PD non entra in una fabbrica' ... Dopo aver votato il #Jobsact lo hanno f… - LittleNero5555 : Peccato che non sono primarie aperte, fra Bonaccini e Schlein avrei votato Harambe. - siribirilliri : @Estetistacinica @sbonaccini IO avrei votato la Schlein per lo stesso motivo, perché qui in provincia, Bonaccini è… - Angeloventura56 : RT @MadameA02: I grandi di età stanno votando Bonaccini. Stamattina sarò stata la più giovane in fila e forse l'unica che ha votato per il… - SoloNews101 : RT @SoloNews101: @Safro110351 @GiancarloDeRisi Non ho mai votato alle Primarie @pdnetwork proprio perché a pagamento! Un' altra scusa per f… -

...di un esilarante Stefano, che negli ultimi anni è stato protagonista di un importante cambio di look. Il candidato alla segreteria del Pd spiega il motivo per cui dovrebbe essere...Il gap da colmare per averla vinta suè di quasi 20 punti sui congressi di circolo: la ... più orientati per la candidata più antirenziana una buona parte di chi lo ha. " Attenzione ...

Come si vota alle primarie del Pd: la guida alla sfida Bonaccini-Schlein Corriere della Sera

Primarie Pd 2023: chi vince tra Bonaccini e Schlein Today.it

Primarie Pd 2023, oggi si vota in 5.500 seggi e gazebo: affluenza e risultati in diretta Fanpage.it

Votare Bonaccini è l’unico modo per far sentire la sinistra a casa Il Foglio

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il Partito Democratico si prepara alle primarie per l'elezione del nuovo segretario nazionale, che vedrà la sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.