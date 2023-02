Bomba disinnescata ad Avezzano, la “zona rossa” era stata evacuata (Di domenica 26 febbraio 2023) La Bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuta nei giorni scorsi ad Avezzano è stata disinnescata dal 6° Reggimento Genio Pionieri con gli artificieri ha disinnescato. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, la “zona rossa” era stata evacuata e oltre 20 mila residenti aveva dovuto lasciare le proprie case. Bomba disinnescata ad Avezzano, l’ordigno è stato spostato nella cava Celi per il brillamento Alle 10:59 di domenica 26 febbraio, la seconda delle due spolette dell’ordigno bellico AN-M65 di 454 chili è stata rimossa. La Bomba, scoperta lo scorso 11 febbraio, è stata trovata ad Avezzano, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Lainesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuta nei giorni scorsi addal 6° Reggimento Genio Pionieri con gli artificieri ha disinnescato. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, la “” erae oltre 20 mila residenti aveva dovuto lasciare le proprie case.ad, l’ordigno è stato spostato nella cava Celi per il brillamento Alle 10:59 di domenica 26 febbraio, la seconda delle due spolette dell’ordigno bellico AN-M65 di 454 chili èrimossa. La, scoperta lo scorso 11 febbraio, ètrovata ad, in ...

