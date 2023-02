Bologna, uno solo in attacco per Thiago Motta: la probabile formazione – TS (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Bologna vuole ripartire dal successo della scorsa stagione, la famosa partita “da recuperare” contro l’Inter con l’erroraccio di Ionut Radu e i sogni scudetto infranti. Per farlo, però, la squadra allenata da Thiago Motta dovrà fare a meno di tutti gli attaccanti tranne uno. Ecco la probabile formazione secondo Tuttosport. LA probabile formazione – Il Bologna vuole confermare quanto di buono visto l’ultima partita in casa della Sampdoria e provare il colpaccio con l’Inter, continuando a sognare l’Europa. Thiago Motta dovrebbe dare ancora fiducia a Musa Barrow, in assenza del primo tenore Arnautovic e della sua ‘cover’ Zirkzee. Oltre al gambiano, le sorti dell’attacco rossoblù saranno sulle spalle ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilvuole ripartire dal successo della scorsa stagione, la famosa partita “da recuperare” contro l’Inter con l’erroraccio di Ionut Radu e i sogni scudetto infranti. Per farlo, però, la squadra allenata dadovrà fare a meno di tutti gli attaccanti tranne uno. Ecco lasecondo Tuttosport. LA– Ilvuole confermare quanto di buono visto l’ultima partita in casa della Sampdoria e provare il colpaccio con l’Inter, continuando a sognare l’Europa.dovrebbe dare ancora fiducia a Musa Barrow, in assenza del primo tenore Arnautovic e della sua ‘cover’ Zirkzee. Oltre al gambiano, le sorti dell’rossoblù saranno sulle spalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _filib_04 : Torniamo a Bologna dove lo scorso anno abbiamo perso uno scudetto. Stavolta torniamo per difendere un posto Champio… - internewsit : Bologna, uno solo in attacco per Thiago Motta: la probabile formazione - TS - - __SSam__7 : RT @_userv: Bologna bellissima abbiamo appena visto uno che si faceva di eroina sul marciapiede - FIRSTonlineTwit : Milan-Atalanta è uno spareggio da Champions, l'Inter va a Bologna e il Napoli espugna anche Empoli - FIRSTonline - storiainter : Il Calcio in TV oggi 26 febbraio 2023 Bologna - Inter (ore 12:30 DAZN / SKY Sport UNO) Lorient - Auxerre ( ore 13:… -