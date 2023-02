Bologna troppo cara, così il Comune di San Benedetto Val di Sambro offre agli studenti posti letto a 75 euro al mese (Di domenica 26 febbraio 2023) Frequentare l’Università di Bologna spendendo solo 75 euro al mese per un posto letto. Un miraggio che è diventato un’opportunità che il Comune di San Benedetto Val di Sambro, un piccolo centro dell’Appennino bolognese, offre agli studenti. Bologna, da sempre, è una meta ambita per frequentare l’università. Nell’ultimo anno, però, con l’aumento esponenziale dell’inflazione, è diventato quasi impossibile trovare una camera in affitto che non costi quanto, prima della crisi, si pagava per un intero bilocale. Una sola stanza viene affittata per una cifra che oscilla tra i 500 e i 600 euro e, addirittura, tempo fa all’università è comparso un annuncio che offriva la locazione non di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Frequentare l’Università dispendendo solo 75alper un posto. Un miraggio che è diventato un’opportunità che ildi SanVal di, un piccolo centro dell’Appennino bolognese,, da sempre, è una meta ambita per frequentare l’università. Nell’ultimo anno, però, con l’aumento esponenziale dell’inflazione, è diventato quasi impossibile trovare una camera in affitto che non costi quanto, prima della crisi, si pagava per un intero bilocale. Una sola stanza viene affittata per una cifra che oscilla tra i 500 e i 600e, addirittura, tempo fa all’università è comparso un annuncio che offriva la locazione non di un ...

