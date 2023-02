Bologna, Thiago Motta: «C’è una simbiosi tra il gruppo e i tifosi» (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna, le parole del tecnico Thiago Motta dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu in casa ai danni dell’Inter Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Bologna ai danni dell’Inter. La prima ai danni di una ‘Big’ in questo campionato. Di seguito le sue parole VITTORIA – «La risposta del pubblico di oggi conferma la simbiosi tra la gente e la nostra squadra, una cosa fantastica. Sono rimasti in campo per cantare insieme ai ragazzi, che hanno fatto una buonissima prestazione. Nel momento nostro abbiamo giocato molto bene, messo palla a terra, attaccato, avuto equilibrio contro una grande squadra. E poi in fase difensiva non abbiamo permesso all’Inter di avere superiorità, grandissima prestazione». PRIMA VITTORIA CON UNA BIG – «Vedo tutto il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023), le parole del tecnicodopo la vittoria ottenuta dai rossoblu in casa ai danni dell’Interha parlato a Sky Sport dopo la vittoria delai danni dell’Inter. La prima ai danni di una ‘Big’ in questo campionato. Di seguito le sue parole VITTORIA – «La risposta del pubblico di oggi conferma latra la gente e la nostra squadra, una cosa fantastica. Sono rimasti in campo per cantare insieme ai ragazzi, che hanno fatto una buonissima prestazione. Nel momento nostro abbiamo giocato molto bene, messo palla a terra, attaccato, avuto equilibrio contro una grande squadra. E poi in fase difensiva non abbiamo permesso all’Inter di avere superiorità, grandissima prestazione». PRIMA VITTORIA CON UNA BIG – «Vedo tutto il ...

