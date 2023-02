Bologna | Orsolini | «Emozionato e fiero di quello che stiamo facendo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Inter 1-0, rete di Orsolini R. (BOL) - camila_healing : RT @SaporitoEugenia: La capolista si conferma a +18 dalla seconda #Inter che cade a Bologna nella gara delle 12:30 al Dall'Ara. Grazie #Or… - news_bologna : Bologna-Inter 1-0, gol di Orsolini. Inzaghi si ferma di nuovo -

Bastoni 5: Soffre le avanzate die gli inserimenti di Ferguson. Suo il bel cross per il ... Sua la giocata spericolata che consente aldi recuperare il pallone e andare in gol con ...L'Inter cade ancora alancia i rossoblù verso l'Europa IL RINNOVO - Da tempo il club emiliano sta lavorando con il suo agente per cercare di mettere nero su bianco un rinnovo di ...

L'Inter perde a Bologna, decide un gran gol di Orsolini: ora è a rischio pure il secondo posto Fanpage

Inter, che flop a Bologna. Il guizzo di Orsolini spegne Inzaghi La Gazzetta dello Sport

Bologna da favola, Orsolini infila l’Inter: 1-0 Tuttobolognaweb

Bologna-Inter 1-0: gol di Orsolini | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

L'Inter cade ancora a Bologna: Orsolini lancia i rossoblù verso l'Europa | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

BOLOGNA-INTER 0-0 LIVE MATCH 8' - Incomprensione Lukaku-Lautaro, palla che si spegne sul fondo. 5' - Buco di Posch sul lancio di De Vrij, Skorupski esce e anticipa Gosens. 4' ...BOLOGNA-INTER 0-0 LIVE MATCH 47' pt - Punizione di Orsolini fuori di poco. Su questa azione si chiude il primo tempo: Bologna e Inter a riposo sullo 0-0! 46' pt - ...