Bologna-Inter, tempo da lupi: tolti i teloni in vista del calcio d'inizio

Terreno pesante al Dall'Ara in vista di Bologna-Inter di oggi, calcio d'inizio alle ore 12.30. Come riporta l'inviato di Sky Sport Marco Nosotti, sono appena stati tolti i teloni a protezione della forte pioggia si procede a bucare il terreno CHE PIOGGIA! – Condizioni metereologiche avverse quelle che attendono Bologna e Inter nella sfida di oggi alle 12.30. Un terreno di gioco appesantito dalla forte pioggia che sta cadendo sulla città emiliana e che sicuramente giocherà un ruolo importante nella prestazione delle due squadre. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, si è proceduto ora a togliere i teloni e a bucare il terreno per far defluire al meglio l'acqua.

