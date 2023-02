Bologna-Inter, rivivi la moviola: annullato un gol a Barrow, tocco di mano di Darmian in area (Di domenica 26 febbraio 2023) La domenica di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Inter, che sarà diretta da Daniele Orsato di Schio. Insieme a lui i guardalinee... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) La domenica di Serie A si apre con la sfida tra, che sarà diretta da Daniele Orsato di Schio. Insieme a lui i guardalinee...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - Fllippo4 : Di nuovo Inter ha perso con Bologna pazienza.,,,,,,?? - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Serie A, l'Inter cade a Bologna. Decide il gol di Orsolini in una giornata veramente grigia per i nerazzurri. Ancora una vo… -