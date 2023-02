Bologna-Inter, più Lukaku di Dzeko: le probabili formazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Alle ore 12:30 in campo la prima delle sfide della domenica con la partita tra Bologna e Inter, le probabili formazioni Alle ore 12:30 in campo la prima delle sfide della domenica con la partita tra Bologna e Inter, le probabili formazioni. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaro, Lucumi, Cambiaso; Domiguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Alle ore 12:30 in campo la prima delle sfide della domenica con la partita tra, leAlle ore 12:30 in campo la prima delle sfide della domenica con la partita tra, le(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaro, Lucumi, Cambiaso; Domiguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens;, Lautaro Martinez. All. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

