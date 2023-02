Bologna-Inter, pagelle: Brozovic un incubo 4.5, Onana unica sufficienza 6.5 (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter perde ancora a Bologna, 1-0 il risultato finale per i rosso-blu (vedi report). I nerazzurri confermano l’andamento pessimo in trasferta, l’unica sufficienza è di André Onana con 6.5. Marcelo Brozovic gioca una partita da incubo, 5. ANDRÈ Onana 6.5 – Para il tiro di Cambiaso, poi il cross dello stesso. Si prende dei rischi palla al piede, il dribbling sulla linea di porta al primo tempo è da cuori forti. Sul gol annullato Dominguez lo disturba, incolpevole. I tiri di Dominguez e Barrow sono facili da prendere nel secondo tempo. Bologna-Inter, pagelle – DIFESA MATTEO DARMIAN 5.5 – Dalla parte destra arrivano i pericoli più grandi avversari, non riesce a fermare Ferguson o Soriano e va in ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’perde ancora a, 1-0 il risultato finale per i rosso-blu (vedi report). I nerazzurri confermano l’andamento pessimo in trasferta, l’è di Andrécon 6.5. Marcelogioca una partita da, 5. ANDRÈ6.5 – Para il tiro di Cambiaso, poi il cross dello stesso. Si prende dei rischi palla al piede, il dribbling sulla linea di porta al primo tempo è da cuori forti. Sul gol annullato Dominguez lo disturba, incolpevole. I tiri di Dominguez e Barrow sono facili da prendere nel secondo tempo.– DIFESA MATTEO DARMIAN 5.5 – Dalla parte destra arrivano i pericoli più grandi avversari, non riesce a fermare Ferguson o Soriano e va in ...

