Bologna-Inter, occasione per cancellare non uno ma ben due fantasmi (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna-Inter è la prima delle quattro partite di oggi in Serie A, con calcio d’inizio alle 12.30. Al Dall’Ara, contro un avversario storicamente ostico, bisogna cancellare anche due pagine nere. fantasmi DA BATTERE – Dici Bologna-Inter e – purtroppo – la mente torna al 27 aprile 2022. A quel terrificante liscio di Ionut Andrei Radu, costato probabilmente la vittoria della Serie A (anche se si era sull’1-1 e un punto in più non avrebbe cambiato nulla). A una sconfitta inaccettabile, in un momento decisivo e dopo quasi quattro mesi dalla data originaria. Stavolta non sono previsti rinvii, né farse legate a mancata presentazione. C’è una rivincita da prendere nei confronti del Bologna, come fatto col 6-1 dell’andata. Per cancellare quella maledetta ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)è la prima delle quattro partite di oggi in Serie A, con calcio d’inizio alle 12.30. Al Dall’Ara, contro un avversario storicamente ostico, bisognaanche due pagine nere.DA BATTERE – Dicie – purtroppo – la mente torna al 27 aprile 2022. A quel terrificante liscio di Ionut Andrei Radu, costato probabilmente la vittoria della Serie A (anche se si era sull’1-1 e un punto in più non avrebbe cambiato nulla). A una sconfitta inaccettabile, in un momento decisivo e dopo quasi quattro mesi dalla data originaria. Stavolta non sono previsti rinvii, né farse legate a mancata presentazione. C’è una rivincita da prendere nei confronti del, come fatto col 6-1 dell’andata. Perquella maledetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - CorSport : EMPOLI-NAPOLI 0-2: AZZURRI A +18 ?? L'autorete di Ismajli e #Osimhen regalano altri 3 punti agli azzurri Il Napoli… - SimoneTogna : L’#inter è appena partita per Bologna. Assenti #correa, #dimarco e #skriniar. #bolognainter. - TheRealMawulolo : RT @AntonioMango4: ????Victor Osimhen????? Napoli last 19 ?Ajax?? ?Bologna?? ?Roma?? ?Sassuolo?????? ?Liverpool ?Atalanta?? ?Empoli ?Udinese??… - internewsit : Bologna-Inter, occasione per cancellare non uno ma ben due fantasmi - -