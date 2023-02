Bologna-Inter LIVE | le formazioni ufficiali | Inzaghi con la Lu-La | Barrow sostituisce Arnautovic

(Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di ieri, la 24a giornata di Serie A continua con altre quattro partite in programma oggi in attesa delle due gare del lunedì...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - CorSport : EMPOLI-NAPOLI 0-2: AZZURRI A +18 ?? L'autorete di Ismajli e #Osimhen regalano altri 3 punti agli azzurri Il Napoli… - internewsit : FOTO - Bologna-Inter, scelta la maglia: le immagini dallo spogliatoio - - facciacalcio : Aldo Serena e Renato Villa durante una sfida tra Inter e Bologna -

Che la stagione 2022 - 2023 di Ionut Andrei Radu sarebbe stata lontana dall'era ovvio da tempo, addirittura da prima che la fatidica trasferta disi abbattesse sul portiere romeno. Lo aveva annunciato il procuratore spiegando che il suo assistito meritava più ...Stadio, svolta a sorpresa: i nerazzurri avrebbero scelto l'area per il nuovo impianto. Ecco dove potrebbe sorgere. Manca sempre meno al fischio d'inizio di. Gara importante per i nerazzurri che vogliono portare avanti il filotto di risultati utili consecutivi ottenuti nelle ultime settimane. Servirà una gara perfetta per Lukaku e compagni,...

Bologna-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Bologna-Inter, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv Corriere dello Sport

Bologna-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Inter, Skriniar e Dimarco OUT per infortunio contro il Bologna: le loro condizioni Fantacalcio ®

Bologna-Inter: le formazioni ufficiali | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Comincia la domenica di Serie A con Bologna-Inter dopo le vittorie del Napoli ad Empoli e del Sassuolo a Lecce. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsoli ...Calcio d'inizio alle ore 12.30. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dove lo scorso aprile hanno praticamente perso lo scudetto, Arnautovic ancora out per Thiago Motta ...