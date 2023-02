Bologna-Inter LIVE 1-0: la sblocca Orsolini (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di ieri, la 24a giornata di Serie A continua con altre quattro partite in programma oggi in attesa delle due gare del lunedì... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di ieri, la 24a giornata di Serie A continua con altre quattro partite in programma oggi in attesa delle due gare del lunedì...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Inter 1-0, rete di Orsolini R. (BOL) - Aka7Dusan : @inter_1999 Sconfitta con Bologna e Juve, le squadre di metà classifica sono insidiose - ThiawEnjoyer : @smgii1908 si perché per battere il bologna non basta la rosa attuale dell’inter nono -