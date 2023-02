Bologna-Inter LIVE 0-0 all'intervallo: Orsolini calcia alto su punizione (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di ieri, la 24a giornata di Serie A continua con altre quattro partite in programma oggi in attesa delle due gare del lunedì... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di ieri, la 24a giornata di Serie A continua con altre quattro partite in programma oggi in attesa delle due gare del lunedì...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - fcin1908it : #Darmian a Inter TV: “Cerco di mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte e di dare…” - Milestemplaris : Inter molto fortunata, creando una sola vera occasione da gol in 45'. Gosens il migliore dei nostri, per me. Parti… - ProgettoInter : L'Inter in difficoltà nel pantano di Bologna. Il vento e la pioggia non aiutano i nerazzurri, che comunque ci metto… -