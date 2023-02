Bologna - Inter, le pagelle: Orsolini mattatore, 7,5. Delusione Brozovic: 5 (Di domenica 26 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Vittoria meritatissima del #Bologna, squadra che ha identità, geometrie, cuore, tutto. #ThiagoMotta davvero bravo.… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - anto6133152272 : RT @maserismo: Ufficiale, @Inter punta al terzo posto per vincere di nuovo lo scudetto a tavolino. #bolognavsinter #Bologna - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Inter spazzata via dal vento gelido di Bologna: tutti in discussione con questo trend -