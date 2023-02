Bologna-Inter, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 febbraio 2023) La sfida domenicale delle ore 12:30 della 24^ giornata di campionato mette di fronte il Bologna e l’Inter in un duello davvero molto Interessante e di cui a breve vi forniremo le formazioni ufficiali. Due squadre che vengono da un periodo tutto sommato positivo e speculare, con 3 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta nelle ultime 5. Ma, soprattutto, entrambe bramano i 3 punti per continuare a inseguire i propri obiettivi. I padroni di casa, forti del successo in casa della Samp nell’ultimo turno, vogliono provare a salire sul treno che porta in Europa. Per farlo, cercheranno di sfruttare le debolezze della squadra di Inzaghi in trasferta, anche se Thiago Motta deve rinunciare ancora all’infortunato Arnautovi?. Nel 4-2-3-1 dello spagnolo, allora, davanti c’è nuovamente spazio per Barrow, che deve ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 febbraio 2023) La sfida domenicale delle ore 12:30 della 24^ giornata di campionato mette di fronte ile l’in un duello davvero moltoessante e di cui a breve vi forniremo le. Due squadre che vengono da un periodo tutto sommato positivo e speculare, con 3 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta nelle ultime 5. Ma, soprattutto, entrambe bramano i 3 punti per continuare a inseguire i propri obiettivi. I padroni di casa, forti del successo in casa della Samp nell’ultimo turno, vogliono provare a salire sul treno che porta in Europa. Per farlo, cercheranno di sfruttare le debolezze della squadra di Inzaghi in trasferta, anche se Thiago Motta deve rinunciare ancora all’infortunato Arnautovi?. Nel 4-2-3-1 dello spagnolo, allora, davanti c’è nuovamente spazio per Barrow, che deve ...

