Bologna-Inter, Inzaghi riscopre i problemi della rosa. Un ruolo in sofferenza (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone Inzaghi si avvicina a Bologna-Inter (calcio d'inizio alle 12.30) facendo i conti con diversi problemi di formazione. Che a loro volta mettono in luce alcune incompletezze della rosa nerazzurra. SCELTE OBBLIGATE – Bologna-Inter vedrà una formazione diversa dal solito per i nerazzurri (qui le ultime probabili). Essenzialmente per gli infortuni improvvisi di Milan Skriniar e Federico Dimarco. Nulla di grave per loro, ma sono due punti fissi dell'undici di Simone Inzaghi. E sostituirli è meno semplice del previsto, soprattutto per il difensore. L'esterno verrà sostituito ovviamente da Robin Gosens. Lo slovacco invece da Danilo D'Ambrosio, dato che anche Matteo Darmian è acciaccato. Obbligando così il tecnico a fare i conti con ...

