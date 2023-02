Bologna-Inter, Inzaghi: “Approccio non da Inter” (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone Inzaghi nel post partita di Bologna-Inter, match della ventiquattresima giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 1 a 0 contro il Bologna, e valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del Dall’Ara ai microfoni di Sky Sport. Primo tempo negativo, poi gol preso quando controllavate il match.“Approcciato male, primo tempo non da Inter, insufficiente contro una squadra in salute. Poi una volta prese le misure, creando, quando soffrivamo meno, abbiamo preso un gol che non si può prendere. Siamo arrabbiati: infortuni, stanchezza e ok, ma dovevamo fare di più”. L’Inter ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Simonenel post partita di, match della ventiquattresima giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 1 a 0 contro il, e valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del Dall’Ara ai microfoni di Sky Sport. Primo tempo negativo, poi gol preso quando controllavate il match.“Approcciato male, primo tempo non da, insufficiente contro una squadra in salute. Poi una volta prese le misure, creando, quando soffrivamo meno, abbiamo preso un gol che non si può prendere. Siamo arrabbiati: infortuni, stanchezza e ok, ma dovevamo fare di più”. L’...

