Bologna-Inter, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023. ANCORA UNA VOLTA – L’Inter non ha nemmeno l’orgoglio di vendicare quello che è successo l’anno scorso e perde di nuovo al Dall’Ara. Il Bologna, che fino a oggi contro le prime sette aveva fatto la bellezza di zero punti, vince 1-0 in una partita brutta, sporca e condizionata da un campo inguardabile. Decide Riccardo Orsolini a un quarto d’ora dalla fine, su orrore in uscita con Simone Inzaghi che tiene sempre cinque difensori e non azzarda mai qualcosa di offensivo. Prestazione indegna e soprattutto irrispettosa di una storia recente che ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la ventiquattresimadiA 2022-2023. ANCORA UNA VOLTA – L’non ha nemmeno l’orgoglio di vendicare quello che è successo l’anno scorso e perde di nuovo al Dall’Ara. Il, che fino a oggi contro le prime sette aveva fatto la bellezza di zero punti, vince 1-0 in unabrutta, sporca e condizionata da un campo inguardabile. Decide Riccardo Orsolini a un quarto d’ora dalla fine, su orrore in uscita con Simone Inzaghi che tiene sempre cinque difensori e non azzarda mai qualcosa di offensivo. Prestazione indegna e soprattutto irrispettosa di una storia recente che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - moryzerotre : RT @CB_Ignoranza: Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di grazia.… - Iperbole_ : RT @BolognaSpazio: ????????-???? | La partita tra #Bologna e #Inter si conclude con il punteggio di 1-0 in favore dei rossoblù (gol di #Orsoli… -