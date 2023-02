Bologna-Inter, i neroazzurri perdono 1-0: il Napoli si mantiene a +18 dalla seconda (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è chiusa da pochi minuti la partita, valevole per quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, tra l‘Inter e il Bologna. Non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre, tuttavia, i padroni di casa si sono imposti sulla formazione di Simone Inzaghi grazie alla rete di Riccardo Orsolini, su assit di Jerdy Schouten, al settantaseiesimo minuto di gioco. Grazie alla vittoria conquistata dall’équipe emiliano, il Napoli ha potuto mantenere i 18 punti di distacco dalla società milanese. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è chiusa da pochi minuti la partita, valevole per quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, tra l‘e il. Non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre, tuttavia, i padroni di casa si sono imposti sulla formazione di Simone Inzaghi grazie alla rete di Riccardo Orsolini, su assit di Jerdy Schouten, al settantaseiesimo minuto di gioco. Grazie alla vittoria conquistata dall’équipe emiliano, ilha potuto mantenere i 18 punti di distaccosocietà milanese. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ForzaRoma__1927 : RT @fdr_mou: Bologna-Inter mi ha fatto capire che la Cremonese otterrà la sua prima vittoria stagionale in campionato ???? - internewsit : Bologna-Inter, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A - -