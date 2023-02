Bologna-Inter, i diffidati per la 24ª giornata di Serie A. Niente squalificati (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna-Inter si giocherà alle ore 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara, per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di stamattina, senza squalificati e con l’unico dei diffidati che non è nemmeno un calciatore. Qui il riepilogo per tutto il turno, cominciato ieri con due anticipi. Bologna-Inter domenica 26 febbraio ore 12.30 (24ª giornata Serie A) diffidati Bologna: nessuno (prossima partita Torino in trasferta) squalificati Bologna: nessuno diffidati Inter: Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Lecce in casa) squalificati ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)si giocherà alle ore 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara, per la ventiquattresimadiA 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di stamattina, senzae con l’unico deiche non è nemmeno un calciatore. Qui il riepilogo per tutto il turno, cominciato ieri con due anticipi.domenica 26 febbraio ore 12.30 (24ªA): nessuno (prossima partita Torino in trasferta): nessuno: Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Lecce in casa)...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - isola_in : RT @Mark33846202: Aspettando Bologna - Inter, Da Persona Molto Seria Assai - inter_lucky : Ma il bologna quest’anno si presenta o come l’anno scorso gli fanno fare il cazzo che vogliono? -