Bologna-Inter, gol di Orsolini: pasticcio di D'Ambrosio (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Gol di Riccardo Orsolini in Bologna-Inter e al 75? si sblocca la partita. Settimo gol in campionato per l'esterno rossoblù, pasticcio di D'Ambrosio e palla imbucata per il forte attaccante di casa che batte di violenza Onana. Nerazzurri in maglia gialla sotto nel punteggio e sotto la pioggia, in alto ecco il VIDEO del gol del vantaggio felsineo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Inter 1-0, rete di Orsolini R. (BOL) - Iskadar93 : Questo è Simone #Inzaghi. Vinci col #Porto, perdi col #Bologna. A voi va bene? A me decisamente no! L’#Inter ha una… - alecrepes : @Adlinismo_ giocava bologna inter -