Bologna-Inter | formazioni ufficiali | Inzaghi si affida a Darmian e all’Olanda

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 febbraio 2023)tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 12:30 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” diper la partita della 24ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Più di una novita di formazione nel lunch match odierno per, che rilancia gli olandesi.e Gosens rimpiazzano gli assenti. In panchina Barella. Di seguito lediin Serie A(4-2-3-1): In arrivo – Premi F5 su-News.it per aggiornare. Allenatore: Thiago Motta: la squadra ospite(3-5-2): 24 Onana; 36, 6 de Vrij, 95 A. ...