Bologna-Inter diventa la partita di Gosens: occasione al momento giusto (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna-Inter potrebbe diventare la partita di Gosens. Il tedesco è proiettato a giocare titolare, e l’occasione sembra arrivare proprio nel momento migliore. occasione PERSONALE – Bologna-Inter all’improvviso è diventata la partita di Robin Gosens. Un’iperbole ovviamente. Ma l’assenza di Dimarco proietta il tedesco come titolare sulla fascia sinistra. Di più: come unica opzione assoluta. Un’occasione importante per dare un segnale ad Inzaghi. momento giusto – Gosens all’Inter ha vissuto un’esperienza decisamente in salita. Piccoli passi, con tanta pazienza. Ma ora, proprio ora, sembra ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)potrebbere ladi. Il tedesco è proiettato a giocare titolare, e l’sembra arrivare proprio nelmigliore.PERSONALE –all’improvviso èta ladi Robin. Un’iperbole ovviamente. Ma l’assenza di Dimarco proietta il tedesco come titolare sulla fascia sinistra. Di più: come unica opzione assoluta. Un’importante per dare un segnale ad Inzaghi.all’ha vissuto un’esperienza decisamente in salita. Piccoli passi, con tanta pazienza. Ma ora, proprio ora, sembra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - CorSport : EMPOLI-NAPOLI 0-2: AZZURRI A +18 ?? L'autorete di Ismajli e #Osimhen regalano altri 3 punti agli azzurri Il Napoli… - Pall_Gonfiato : Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Inter: ecco le scelte di Thiago Motta e Inzaghi - internewsit : Zara: «Lukaku soluzione in più per Inzaghi. Ma occhio ai numeri del Bologna» - -