Bologna-Inter, cambia di nuovo il capitano: Lautaro Martinez cede la fascia (Di domenica 26 febbraio 2023) Altro cambio di fascia in casa nerazzurra per Bologna-Inter: non sarà infatti Lautaro Martinez il capitano oggi come nelle ultime uscite. Il motivo è la presenza dal primo minuto di Marcelo Brozovic, che quindi indosserà la fascia DI nuovo capitano – Passa ancora di braccio la fascia da capitano in occasione di Bologna-Inter: dopo il passaggio tra Milan Skriniar e Lautaro Martinez che l’ha indossata nelle ultime partite, il capitano designato quest’oggi è Marcelo Brozovic. Il croato, infatti, è il terzo nelle gerarchie di Simone Inzaghi dopo Samir Handanovic (in panchina) e Danilo D’Ambrosio (in ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Altro cambio diin casa nerazzurra per: non sarà infattiiloggi come nelle ultime uscite. Il motivo è la presenza dal primo minuto di Marcelo Brozovic, che quindi indosserà laDI– Passa ancora di braccio ladain occasione di: dopo il passaggio tra Milan Skriniar eche l’ha indossata nelle ultime partite, ildesignato quest’oggi è Marcelo Brozovic. Il croato, infatti, è il terzo nelle gerarchie di Simone Inzaghi dopo Samir Handanovic (in panchina) e Danilo D’Ambrosio (in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - internewsit : Bologna-Inter, i diffidati per la 24ª giornata di Serie A. Niente squalificati - - fcin1908it : Bologna-Inter in campo alle 12.30: Sky o Dazn? Ecco dove vedere la gara in tv -