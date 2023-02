Bologna-Inter 1-0, Orsolini affonda i nerazzurri nella rincorsa allo Scudetto (Di domenica 26 febbraio 2023) La partita tra Bologna e Inter termina con una vittoria da parte dei rossoblù. La gara delle 12:30 del Dall’Ara, valida per la 24^ giornata, si rivela equilibrata nel complesso delle occasioni, con i padroni di casa partiti meglio all’inizio ma costretti a schiacciarsi di più durante le sortite offensive del secondo tempo della squadra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) La partita tratermina con una vittoria da parte dei rossoblù. La gara delle 12:30 del Dall’Ara, valida per la 24^ giornata, si rivela equilibrata nel complesso delle occasioni, con i padroni di casa partiti meglio all’inizio ma costretti a schiacciarsi di più durante le sortite offensive del secondo tempo della squadra ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - andcuc7 : RT @FrankDeSboer: 2 punti contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna - FarfallaArgento : @Inter Inzaghi non può preparare i giocatori con squadre come Bologna, Empoli.. Il centrocampo era molto debole. In… -