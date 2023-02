Bologna-Inter 1-0: Napoli a +18! La capolista (seriamente) se ne va (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSerie A, Bologna-Inter 1-0. Questo risultato, vuol dire una cosa: Napoli primo a +18 sul secondo posto dopo appena 24 giornate di campionato. Un Napoli, quindi, sempre più proiettato verso il suo terzo Scudetto. Al Dall’Ara, come l’anno scorso, l’Inter di Simone Inzaghi perde ancora: 2-1 nel recupero dello scorso campionato, decisivo nella lotta Scudetto con il Milan, 1-0 nel lunch-match di quest’anno con il gol di Orsolini realizzato ad un quarto d’ora dalla fine. La squadra di Thiago Motta aveva sbloccato il risultato anche dopo 12? con Barrow, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo traversa di Soriano. L’Inter risponde con un tiro alto di Mkhitaryan e una occasione per Lautaro. Dopo tante chance anche nella ripresa, sblocca Orsolini al 76?. Il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSerie A,1-0. Questo risultato, vuol dire una cosa:primo a +18 sul secondo posto dopo appena 24 giornate di campionato. Un, quindi, sempre più proiettato verso il suo terzo Scudetto. Al Dall’Ara, come l’anno scorso, l’di Simone Inzaghi perde ancora: 2-1 nel recupero dello scorso campionato, decisivo nella lotta Scudetto con il Milan, 1-0 nel lunch-match di quest’anno con il gol di Orsolini realizzato ad un quarto d’ora dalla fine. La squadra di Thiago Motta aveva sbloccato il risultato anche dopo 12? con Barrow, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo traversa di Soriano. L’risponde con un tiro alto di Mkhitaryan e una occasione per Lautaro. Dopo tante chance anche nella ripresa, sblocca Orsolini al 76?. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - _Zeroazero : ? ??? #Inter: contro il #Bologna è arrivata la settima sconfitta in #SerieATIM per questa stagione, tante quante que… - dusancrazia : La vita è un pendolo che oscilla tra una vittoria dell’Inter e una del Bologna #BolognaInter -