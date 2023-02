Bologna-Inter (1-0), Inzaghi: “Dobbiamo fare di più, io in primis” (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la brutta sconfitta per uno a zero contro il Bologna allenato dall’ex neroazzurro Thiago Motta. Al Dall’Ara i secondi in classifica perdono punti fondamentali nella corsa Champions, ora spetta alle inseguitrici sfruttare questo brutto passo falso per recuperare terreno. Per i rossoblù rimane vivo il sogno Conference League grazie all’ennesima ottima prestazione, con questo super Orsolini niente è impossibile. Bologna-Inter, Inzaghi: “Primo tempo insufficiente” Il tecnico dei neroazzurri ha parlato cosi della gara dei suoi: “Abbiamo trovato una squadra in salute. Nella ripresa avevamo preso campo, abbiamo creato 2-3 situazioni molto importanti. Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, non si può prendere quel gol. Siamo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 febbraio 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato dopo la brutta sconfitta per uno a zero contro ilallenato dall’ex neroazzurro Thiago Motta. Al Dall’Ara i secondi in classifica perdono punti fondamentali nella corsa Champions, ora spetta alle inseguitrici sfruttare questo brutto passo falso per recuperare terreno. Per i rossoblù rimane vivo il sogno Conference League grazie all’ennesima ottima prestazione, con questo super Orsolini niente è impossibile.: “Primo tempo insufficiente” Il tecnico dei neroazzurri ha parlato cosi della gara dei suoi: “Abbiamo trovato una squadra in salute. Nella ripresa avevamo preso campo, abbiamo creato 2-3 situazioni molto importanti. Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento, non si può prendere quel gol. Siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Vittoria meritatissima del #Bologna, squadra che ha identità, geometrie, cuore, tutto. #ThiagoMotta davvero bravo.… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - sportli26181512 : Inter, Lautaro risponde deciso all'ex juventino Marocchi: Dopo Bologna-Inter 1-0, un Lautaro Martinez nervoso si pr… - EnricoNiente : RT @maserismo: Ufficiale, @Inter punta al terzo posto per vincere di nuovo lo scudetto a tavolino. #bolognavsinter #Bologna -