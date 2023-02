Bologna-Inter 1-0 | Inzaghi accetta di fallire in Serie A senza avere altre idee

(Di domenica 26 febbraio 2023)è solo l’ennesimo passaggio a vuoto stagionale della squadra diinA. L’1-0 firmato Orsolini nella ripresa completa un quadro ormai drammatico per una gruppo che sembra sconnesso da questo campionato. L’obiettivo aziendale chiamato “passaggio del turno in Champions League” toglie entusiasmo, limita prestazioni e di risultati nemmeno l’ombra. A livello tecnico-tattico il nulla. Di seguito l’analisi tattica diinA Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilinA: 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 ...

Il commento di Simone Inzaghi È un Simone Inzaghi inevitabilmente amareggiato e rabbuiato quello che si è presentato nel post partita diper analizzare l'ultimo passo falso dei suoi. ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65,* 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41,* 35, Torino 33, Juventus** 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, ...

SERIE A - Gli episodi arbitrali più controversi del lunch match disputato allo stadio Dall'Ara, valido per la 24esima giornata. La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato della sezione di Schio.