Bologna-Inter 1-0 | il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

(Di domenica 26 febbraio 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la ventiquattresimadiA 2022-2023. ANCORA UNA VOLTA – L’non ha nemmeno l’orgoglio di vendicare quello che è successo l’anno scorso e perde di nuovo al Dall’Ara. Il, che fino a oggi contro le prime sette aveva fatto la bellezza di zero punti, vince 1-0 in unabrutta, sporca e condizionata da un campo inguardabile. Decide Riccardo Orsolini a un quarto d’ora dalla fine, su orrore in uscita con Simone Inzaghi che tiene sempre cinque difensori e non azzarda mai qualcosa di offensivo. Prestazione indegna e soprattutto irrispettosa di una storia recente che ...

Sotto le intemperie del 'Dall'Ara' il Bologna di Thiago Motta batte per 1 - 0 l'Inter, grazie al settimo gol in campionato di Riccardo Orsolini. Compagine emiliana che gioca una gara attenta, incalzando bene un'Inter poco concreta in ...

Statistiche e precedenti Il Bologna ha vinto la gara interna dello scorso campionato contro l'Inter, dopo una serie di 15 incontri casalinghi in cui non aveva trovato il successo contro i nerazzurri - ...SERIE A - Gli episodi arbitrali più controversi del lunch match del Dall'Ara, valido per la 24esima giornata. L'arbitro è Daniele Orsato della sezione di Schio.