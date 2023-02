Bologna-Inter 1-0, decide un gol di Orsolini (Di domenica 26 febbraio 2023) Bologna (ITALPRESS) – Sotto le intemperie del ‘Dall’Arà il Bologna di Thiago Motta batte per 1-0 l’Inter, grazie al settimo gol in campionato di Riccardo Orsolini. Compagine emiliana che gioca una gara attenta, incalzando bene un’Inter poco concreta in avanti. Gara subito ricca di emozioni, con il Bologna che trova tanto spazio tra le fila nerazzurre e si rende pericoloso prima con la rete annullata, per una posizione di fuorigioco, a Musa Barrow, poi con la traversa colpita da Soriano. Gli uomini di Inzaghi però non ci stanno e provano ad aumentare i giri della propria manovra offensiva, con un tiro da fuori di Mkhitaryan – poco pericoloso per Skorupski – e il colpo di testa di Lautaro che, servito dal cross di Gosens, va a centimetri dal vantaggio Interista nel ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Sotto le intemperie del ‘Dall’Arà ildi Thiago Motta batte per 1-0 l’, grazie al settimo gol in campionato di Riccardo. Compagine emiliana che gioca una gara attenta, incalzando bene un’poco concreta in avanti. Gara subito ricca di emozioni, con ilche trova tanto spazio tra le fila nerazzurre e si rende pericoloso prima con la rete annullata, per una posizione di fuorigioco, a Musa Barrow, poi con la traversa colpita da Soriano. Gli uomini di Inzaghi però non ci stanno e provano ad aumentare i giri della propria manovra offensiva, con un tiro da fuori di Mkhitaryan – poco pericoloso per Skorupski – e il colpo di testa di Lautaro che, servito dal cross di Gosens, va a centimetri dal vantaggioista nel ...

