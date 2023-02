Bologna-Inter 0-0 al 45?, ma chiusura in crescendo! Barrow, gol annullato (Di domenica 26 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Bologna-Inter, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Dall’Ara in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PARTENZA DIFFICILE – Non parte nel migliore dei modi Bologna-Inter per i nerazzurri, con i padroni di casa decisamente più ispirati e pericolosi. Tanto che dopo pochi minuti, al termine di un’azione insistita, arriva anche il gol del vantaggio firmato da Musa Barrow. Il direttore di gara Orsato però annulla dopo un check al VAR: netta la posizione di fuorigioco di Dominguez che impedisce la visuale a Onana sulla conclusione del gambiano. I rossoblu ci provano poco dopo con un’altra azione insistita che porta alla conclusione di Soriano: nerazzurri salvati dalla ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Dall’Ara in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PARTENZA DIFFICILE – Non parte nel migliore dei modiper i nerazzurri, con i padroni di casa decisamente più ispirati e pericolosi. Tanto che dopo pochi minuti, al termine di un’azione insistita, arriva anche il gol del vantaggio firmato da Musa. Il direttore di gara Orsato però annulla dopo un check al VAR: netta la posizione di fuorigioco di Dominguez che impedisce la visuale a Onana sulla conclusione del gambiano. I rossoblu ci provano poco dopo con un’altra azione insistita che porta alla conclusione di Soriano: nerazzurri salvati dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter_en : Stadio Renato Dall'Ara, Bologna ?? #BolognaInter #ForzaInter - fcin1908it : #Darmian a Inter TV: “Cerco di mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte e di dare…” - Milestemplaris : Inter molto fortunata, creando una sola vera occasione da gol in 45'. Gosens il migliore dei nostri, per me. Parti… - ProgettoInter : L'Inter in difficoltà nel pantano di Bologna. Il vento e la pioggia non aiutano i nerazzurri, che comunque ci metto… -