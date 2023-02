Bollette, Codacons: Calo in arrivo, risparmio di 596 euro annui (Di domenica 26 febbraio 2023) “Buone notizie in arrivo per le famiglie italiane sul fronte delle Bollette energetiche. Sono previste infatti sensibili riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre che potrebbero comportare risparmi in bolletta da quasi 600 euro annui a nucleo”. Lo afferma il Codacons che, alla luce dell’andamento delle quotazioni internazionali dell’energia, stima i possibili impatti sulle tasche degli italiani. “Con i prezzi del gas che da giorni si mantengono al di sotto dei 51 euro al megawattora, le tariffe in bolletta per il mese di febbraio sul mercato tutelato (che saranno comunicate da Arera a inizio marzo) dovrebbero scendere di circa il -17%, mentre quelle della luce per il secondo trimestre del 2023 potrebbe diminuire addirittura del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023) “Buone notizie inper le famiglie italiane sul fronte delleenergetiche. Sono previste infatti sensibili riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre che potrebbero comportare risparmi in bolletta da quasi 600a nucleo”. Lo afferma ilche, alla luce dell’andamento delle quotazioni internazionali dell’energia, stima i possibili impatti sulle tasche degli italiani. “Con i prezzi del gas che da giorni si mantengono al di sotto dei 51al megawattora, le tariffe in bolletta per il mese di febbraio sul mercato tutelato (che saranno comunicate da Arera a inizio marzo) dovrebbero scendere di circa il -17%, mentre quelle della luce per il secondo trimestre del 2023 potrebbe diminuire addirittura del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobaietti : Non ce nessun Calo Ci fottono Ugualmente la Vita questi Aguzzini legalizzati . . - francobaietti : Non ce nessun Calo Ci fottono Ugualmente la Vita questi Aguzzini legalizzati . - infoiteconomia : Bollette: Codacons, calo in arrivo, risparmio 569 euro annui - infoiteconomia : Bollette: Codacons, calo in arrivo, risparmio 596 euro +rpt+ - TendenzaMercati : RT @ansa_economia: Bollette: Codacons, calo in arrivo, risparmio 569 euro annui. Verso riduzione tariffe, -17% per il gas e -25% per la luc… -